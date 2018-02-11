Самолет Ан-148 пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. И вскоре стало ясно, что лайнер, на борту которого находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, разбился.

Он упал в поле недалеко от села Степановское в Раменском районе Подмосковья. На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа и криминалисты, которые будут работать и ночью. На место крушения выехал Александр Бастрыкин. Как сообщили в Следкоме, расследование уголовного дела о крушении пассажирского самолета в Московской области передано в Главное следственное управление СК России. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, расследовать катастрофу будут самые опытные следователи и криминалисты. Дело возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Домодедово сформирован штаб по расследованию того, что случилось с самолетом "Саратовских авиалиний", помощи и информированию родственников погибших. Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи приступили к работе на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", допрашиваются ее сотрудники.

Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.

Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий. В "Госкорпорации по организации воздушного движения" отметили, что средства объективного контроля, которые записывали переговоры диспетчеров с пилотами этого рейса, переданы для расследования причин катастрофы.

Ан-148 пропал с радаров почти сразу после вылета из аэропорта Домодедово

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Российской газете", что пока нельзя сделать вывода о том, что погода могла стать одной из причин авиакатастрофы. По его словам, надо смотреть, были ли условия, например, для сдвига ветров, какая была видимость, нижние границы облаков.

Ни одна версия еще не признана приоритетной. Хотя радиус разброса фрагментов самолета около километра говорит о том, что разрушение лайнера, скорее всего, произошло в воздухе.

К месту падения сразу были отправлены подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования. На место крушения выдвинулись и представители минтранса и правительства Московской области во главе с губернатором.

В МЧС срочно собрали заседание рабочей группы Правительственной комиссии. В национальном антикризисном центре будут в режиме онлайн круглосуточно контролировать ход поисково-спасательных работ.

На месте падения лайнера обнаружен первый из двух самописцев. Об этом на заседании по селектору главе МЧС России Владимиру Пучкову доложил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Состояние большинства найденных тел погибших таково, что придется проводить генетическую экспертизу. Об этом на экстренном селекторном совещании в национальном антикризисном центре МЧС сообщил министр транспорта России Максим Соколов. По его словам, в основном речь идет о биоматериале, а не о телах погибших. Поэтому процедура опознания может растянуться на два-три месяца.

В понедельник из Москвы в Орск вылетит спецборт МЧС России с медиками на борту. Им предстоит печальная миссия по отбору проб ДНК. Такое распоряжение на втором селекторном совещании дал глава МЧС Владимир Пучков. Как подчеркнул министр, родственников погибших не придется гонять в Москву для забора биоматериала. Все необходимые действия для проведения генетических экспертиз будут проведены в Орске.

На месте трагедии работают 470 сотрудников МЧС и 80 единиц высокопроходимой техники. Вместе с ними работают сотрудники Росгвардии. Развернуты 34 башни искусственного освещения - работы будут идти и ночью.

Ан148 достаточно новый самолет. Свой первый полет он совершил 17 декабря 2004 года. Рассчитан на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 4400 км. В России самолет получил сертификационное удостоверение Межгосударственного авиационного комитета 26 февраля 2007 года.

В связи с крушением самолета МЧС России открыло горячую линию: 8 (800) 775-17-17

Строительство серийных Ан148 ведется в России, в Воронеже, по украинской лицензии. Все самолеты, которые эксплуатируются отечественными авиакомпаниями, воронежской постройки.

На месте падения самолета побывали министр транспорта Максим Соколов, представители Росавиации, Ространснадзора. Министр провел экстренные переговоры с губернатором Московской области, главами МЧС и минздрава с целью координации дальнейших действий. Ространснадзор намерен провести внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Как рассказали "РГ" в аэропорту Орска, компания "Саратовские авиалинии" приступила к выполнению рейсов Москва - Орск - Москва с 25 октября 2015 года. Сразу после получения известий о трагедии, произошедшей в небе Подмосковья, в Орск вылетел губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Лидер региона выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы и заверил, что власти не оставят без поддержки семьи погибших. В Орске был экстренно развернут оперативный штаб, куда стекается вся информация об аварии. В местном аэропорту начала работу специальная комиссия. В ее состав вошли сотрудники МЧС, а также психологи и медики, которые будут работать с родными и близкими погибших.

Родственники жертв крушения получат по два миллиона рублей страховых выплат, сообщил глава минтруда Максим Топилин. Близкие членов экипажа и командированных пассажиров получат дополнительно по миллиону рублей по линии соцстраха.

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан148. Глава государства дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе", - добавил он.

Владимир Путин, который собирался в понедельник лететь в Сочи, скорректировал свой график в связи с крушением Ан148.

"В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы Правительственной комиссии", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарии специалистов

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора:

- Я всегда опираюсь на факты. Пока они скудные, но громкоговорящие. Уже установлено: самолет разрушился, погиб 71 человек. Есть данные, что самолет перед крушением совершал резкие маневры с одной высоты на другую: 1700 метров, потом 1900, потом опять 1700 метров... И это на этапе, когда Ан-148 должен был только стабильно набирать высоту. О чем это говорит? Что-то произошло настолько сверхэкстренное, что командиру, который обязан сообщать обо все отказах "на землю", не хватило доли секунды, чтобы перевести руку со штурвала на кнопку передатчика связи. Создана комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Уверен, все обстоятельства будут установлены достаточно быстро.

Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- По предварительной информации, диспетчеры разрешили первоначальный набор эшелона полета 110 (3350 метров). Экипаж подтвердил, что набирает высоту: в 14.26 по московскому времени набрал уже около 1900 м. Но затем, по данным портала flightradar24, началась резкая потеря высоты. И в 14.27 последнее переданное приборами значение высоты составило 990 м. Экипаж посадку в Жуковском не просил. В чем причина крушения? Возможно, это обледенение? В Тюмени в 2012 году пилоты не стали обрабатывать самолет противообледенительной жидкостью - на крыльях и других поверхностях образовалась корка льда, резко изменились аэродинамические качества, упала подъемная сила. Самолет упал, погибли 33 человека. Возможно и столкновение с беспилотником. Их сейчас не видят ни диспетчеры, ни ПВО, поскольку беспилотники не оборудованы приемоответчиками. Но опять же, все рассуждения пока - из области версий. Давайте дождемся итогов расследования. Алгоритм понятный: сбор фактической информации ("черные ящики", радиолокационная картинка, проверка технического состояния самолета, качества топлива, работы систем и агрегатов, данные об экипаже и диспетчерах - опыт, сколько перед этим отдыхали и т. д. По рекомендациям ИКАО, предварительные данные публикуются через месяц. Окончательный отчет - через год. И еще одна печальная констатация: сегодняшняя катастрофа в России унесла в полтора раза больше жизней, чем за весь предыдущий год в мире.

Досье "РГ"

Когда-то самолеты фирмы "Антонов" считались очень надежными. О лайнерах последних моделей этого не скажешь. С тем же Ан148 за минувшие семь лет произошло четыре серьезных происшествия, чудом обошедшихся без жертв.

4 июня 2010 года из-за короткого замыкания в системе управления Ан148 авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Санкт-Петербург, свалился в крутое пикирование. Только хладнокровие и мастерство пилотов позволили избежать катастрофы.

26 февраля 2012 года с Ан148 авиакомпании "Россия", выполняющим рейс из Берлина в Санкт-Петербург, произошел серьезный инцидент, связанный с отделением колеса от шасси во время отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы. Сесть он смог вновь благодаря мастерству пилотов.

10 сентября 2017 года у Ан148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего полет по маршруту Киров - Симферополь, всего через 10 минут после взлета отказал правый двигатель. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города Саратова.

Совсем недавно 1 октября 2017 года во время взлета у Ан148 авиакомпании "Ангара" в аэропорту города Талакан загорелся правый двигатель. Летчики смогли развернуть самолет и посадить его в порту вылета.

И вот новая, уже настоящая трагедия. На этот раз и мастерство пилотов не помогло.