Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", в котором незадолго до смерти лечился от пристрастия к алкоголю актер Дмитрий Марьянов. Дело будет расследоваться по статье о незаконном оказании медицинских услуг. Отмечается, что центр не имел на то законных оснований и лицензии. Подозреваемой руководительнице организации грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в центре "Феникс", где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выяснив заранее наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих их применению. Хотя такие препараты строго назначаются лечащим врачом.

"Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации, работники центра не вызывали "скорую помощь", чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - указали в подмосковном управлении СК РФ.

В то же время продолжается расследование другого уголовного дела - по факту причинения актеру смерти по неосторожности. Предварительная причина смерти - оторвавшийся тромб.