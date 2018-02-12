Новости

Механика автохозяйства камчатского УМВД заподозрили в хищении 3,9 млн 05:09
Посол РФ в США рассказал о главной задаче дипломатов 04:44
Найденная в Хабаровском крае истощенная тигрица погибла 04:40
Сын Трампа назвал отвратительной шутку с белым порошком 04:36
В Сети появилась запись задержания Саакашвили в Киеве 04:09
"Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море 04:09
Трехлетнюю россиянку похитили из отеля в Австрии 03:37
Видео: В Гонконге огромный дикий кабан пришел в школу 03:24
Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148 03:04
Президенту ЮАР дали двое суток на отставку 02:54
В Венесуэле обстреляли участников карнавального шествия 02:30
Польский премьер сравнил Богдана Хмельницкого с Адольфом Гитлером 02:29
Спецназ США начал искать в Сирии могилы американцев 01:55
В центре Москвы рабочие нашли два артиллерийских снаряда 01:39
Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 18:40
Рубрика: Происшествия

Не вызвали "скорую"

Возбуждено еще одно дело по факту смерти актера Марьянова
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", в котором незадолго до смерти лечился от пристрастия к алкоголю актер Дмитрий Марьянов. Дело будет расследоваться по статье о незаконном оказании медицинских услуг. Отмечается, что центр не имел на то законных оснований и лицензии. Подозреваемой руководительнице организации грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в центре "Феникс", где ему вводили внутримышечно медпрепараты, не выяснив заранее наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих их применению. Хотя такие препараты строго назначаются лечащим врачом.

Фото: kinopoisk.ru
Стали известны новые детали смерти актера Дмитрия Марьянова

"Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации, работники центра не вызывали "скорую помощь", чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи", - указали в подмосковном управлении СК РФ.

В то же время продолжается расследование другого уголовного дела - по факту причинения актеру смерти по неосторожности. Предварительная причина смерти - оторвавшийся тромб.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин и Трамп переговорили по телефону
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши
Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии
Запуск новой противоракеты попал на видео