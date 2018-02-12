Работы на месте катастрофы продолжаются. Комиссия МАК там занимается составлением кроков (схемы) места происшествия. Пока идет идентификация сохранившихся фрагментов самолета для их выкладки, отмечается в сообщении комитета.

Как требует регламент, в рамках комиссии МАК созданы три подкомиссии (летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии). А также группы метеообеспечения и управления воздушным движением, которые работают по своим направлениям.

Учитывая, что проектровался АН-148 на Украине, то туда как государству разработчика самолета направлено уведомление о катастрофе. Украина уже назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции.