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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Начались слушания по резонансному делу о массовых беспорядках на Хованском кладбище в мае 2016 года
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
В Мосгорсуде начались предварительные слушания по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.

Согласно законодательству предварительное заседание проходило в закрытом режиме.

- В зависимости от их роли 17 фигурантов обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, и превышении должностных полномочий, - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Слушания по существу в столичном суде назначены на 21 февраля. Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего подсудимые ответят, признают ли свою вину. Затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей.

Участники драки на Хованском кладбище получили по три года колонии

Как полагает следствие, в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище три человека погибли и более 30 получили ранения.

Следователи установили, что начальник отделения ритуального обслуживания N 3 "Ритуал" Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников организовали беспорядки для вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища.

Сообщается, что при расследовании дела один из участников беспорядков Сергей Ульихин признал вину и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, а другой - Владимир Колесников - признал вину частично.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследование этого уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную большим объемом следственных и процессуальных действий, производством значительного количества судебных экспертиз. В их числе были баллистические, медико-криминалистические, портретные, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие.

Во время массовой драки на Хованском кладбище три человека погибли, более десяти получили ранения

Уголовное дело состоит из более чем 100 томов. В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые были объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство. Массовая драка на кладбище произошла в мае 2016 года - в ней участвовали около 200 человек, троих забили насмерть, 112 человек были задержаны. Трое погибших оказались гражданами Таджикистана. Еще более десяти были ранены. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Напомним, что в декабре 2017 года Щербинский суд вынес приговор пяти фигурантам дела о массовой драке на Хованском кладбище. Суд признал их виновными в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и приговорил к трем годам лишения свободы. Все пятеро - уроженцы Таджикистана.

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