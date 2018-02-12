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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа"

Текст: Татьяна Шадрина

Рейсы в Орск из Москвы и обратно в ближайшие два дня (13 и 14 февраля) будет выполнять "Ижавиа". Об этом сообщается на сайте авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Фото: Телеканал "360"
Опубликовано видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье

Самолет Ан-148 из парка этого перевозчика потерпел крушение в конце прошлой недели, выполняя рейс из столицы в Орск. Перевозчик пока решил приостановить полеты данного типа судна. С этим связана корректировка расписания.

Кроме этого изменено время вылета и прилета рейсов Москва-Киров на вторник и среду. Скорректировано время вылета и прилет рейсов Саратов-Санкт-Петербург-Саратов на 14 февраля. И еще один вылет из Пулково на вторник и среду отменен.

Отменены рейсы на завтра и послезавтра в Курск из Москвы.

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