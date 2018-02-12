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Семьи жертв авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье получат более 3 миллионов рублей в качестве страховых выплат.

Традиционное совещание со своими заместителями в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев начал с минуты молчания в память о погибших в катастрофе самолета "Саратовских авиалиний". "Важно поддержать родственников погибших, оказать им помощь, - указал глава правительства. - С ними уже работают психологи, работают социальные службы, медики. Понятно, что деньги не способны вернуть близких, но тем не менее необходимо обеспечить, чтобы все семьи погибших получили страховку".

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- Общие выплаты на данный момент каждой семье составят более 3 миллионов рублей, - сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. - Кроме того, организована работа по составлению паспортов жизненной ситуации для каждой семьи, с тем чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние дети, различные ситуации, которые требуют дополнительных действий. Это касается и семей погибших пассажиров, и членов экипажа.

Семьям жертв трагедии будет выплачиваться не только положенная страховка, но и дополнительная помощь от правительств Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Оренбургской, Белгородской и Саратовской областей. Также, уточнил Дворкович, идут переговоры о дополнительных выплатах по линии Пенсионного фонда, в том числе по причине потери кормильца.

3 милиона и более составят выплаты каждой семье погибших в крушении самолета Ан-148, заявил вице-примьер Аркадий Дворкович

"Что касается самой поисково-спасательной операции, спасательная часть операции прекращена, ведется поиск останков погибших. Кроме того, найдены два бортовых самописца, соответственно, расследование началось. Сейчас преждевременно говорить о причинах", - сказал зампред правительства.

- Контролируйте исполнение всех ранее принятых решений, и если что-то еще потребуется, доложите, - распорядился Медведев.

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