Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца

МЧС РФ на своем сайте подтвердило иностранное гражданство двух пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148: Ulrich Klaeui - гражданин Швейцарской конфедерации, Намиг Гахраманов - гражданин Азербайджанской республики.

Самолет Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск" потерпел крушение в минувшее воскресенье. Воздушное судно "Саратовских авиалиний" разбилось через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли.

Ранее власти Орска заявили, что на борту могли быть два иностранца.