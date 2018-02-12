Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148

Следователи установили точку соприкосновения с землей разбившегося в Московской области самолета Ан-148. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание со следственно-оперативной группой, работающей на месте аварии. Он "заслушал отчет о неотложных следственных действиях, которые уже удалось реализовать следователям и криминалистам за первые часы, прошедшие после трагедии", сообщила Петренко. "Ему доложено, что к настоящему моменту в результате проведенных мероприятий установлена точка соприкосновения самолета с землей", - отметила представитель СК.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний", в воскресенье следовавший по маршруту Москва - Орск, пропал с радаров через несколько минут после вылета с аэродрома Домодедово. Вскоре обломки воздушного судна были обнаружены на поле в Раменском районе Подмосковья. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.