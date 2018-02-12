Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками

В Московской области с помощью беспилотников обследуют зону крушения самолета Ан-148. Об этом сообщил начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин.

"С утра будет проведена разведка зоны крушения беспилотниками для определения совместно со Следственным комитетом основных точек для проведения поисковых работ", - заявил он в ходе селекторного совещания, которое провел руководитель МЧС Владимир Пучков.

По словам Полетыкина, на месте авиакатастрофы работают почти 600 специалистов. "Ведутся следственные действия, - сказал он. - Работа спасателей организована в три смены".

В свою очередь Пучков сообщил, что министерство выделит снегоходы для работы экспертов Межгосударственного авиационного комитета и следователей СК. "Завтра с раннего утра эта работа будет организована", - сказал глава ведомства.

Самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился в воскресенье в Раменском районе почти сразу после вылета из Домодедово. На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.