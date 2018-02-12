Пассажирский теплоход "Игорь Фархутдинов", застрявший во льдах Охотского моря вблизи японского острова Хоккайдо, удалось высвободить с помощью ледокола.

Экипаж "Капитана Хлебникова" расчистил путь для попавшего в ловушку судна лишь в субботу. В воскресенье около 16 часов все пассажиры благополучно сошли на берег в сахалинском порту Корсаков. Люди провели в ледовом плену пять суток.

Напомним, "Игорь Фархутдинов" отчалил от села Малокурильское на острове Шикотан вечером пятого февраля, взяв на борт 127 пассажиров и около 40 контейнеров. Он должен был доставить людей и груз на Сахалин. Однако при выходе из Кунаширского пролива путь ему перегородили плотные льды толщиной до полутора метров. Подобные случаи с "Игорем Фархутдиновым" бывали, но экипаж всегда успешно выбирался из таких ловушек. Теплоход обладает усиленным ледовым классом. Строили его специально для навигации в сложных климатических условиях, поэтому судно способно маневрировать в зоне сплошных льдов без угрозы получить пробоину.

На борту был недельный запас топлива, пищи и воды, и моряки решили не подавать сигнал бедствия, а попытаться самостоятельно пробиться к чистой воде. Привыкшие к капризам погоды пассажиры не переживали, знали, что опытный экипаж обязательно найдет выход из ледового капкана. На судне их бесплатно кормили, связь с большой землей поддерживалась, поэтому люди спокойно ожидали окончания затянувшегося путешествия.

За развитием событий с первого дня следили власти региона. Ситуацию с теплоходом взял под контроль областной минтранс.

Через четыре дня безуспешных попыток прорваться сквозь торосы стало ясно, что выйти к чистой воде у "Игоря Фархутдинова" не получится. В субботу теплоход застрял окончательно. С трудом отыскав полынью, он встал в ожидании помощи.

В это время из залива Анива, что на юге Сахалина, ему на выручку уже направлялся ледокол "Капитан Хлебников". Прибыв на место, ледокол разбил прочный панцирь вокруг "Игоря Фархутдинова". Спасательная операция закончилась благополучно.

Местные власти заверили, что сложная ледовая обстановка в южной части Охотского моря не повлияет на расписание теплохода. Уже 12 февраля "Игорь Фархутдинов" отправится в следующий рейс, но, скорее всего, уже по другому маршруту.