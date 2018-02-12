В Татарстане директор школы после отравления детей пришел с повинной

Директор школы в Арском районе Татарстана, где произошло массовое отравление, пришел с повинной в межрайонный следственный отдел.

Как сообщил старший помощник руководителя республиканского следственного управления СК РФ Андрей Шептицкий, глава образовательного учреждения рассказал о допущенных нарушениях в организации питания и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Напомним, 10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу были доставлены 36 учеников 1-9 классов и двое взрослых. У всех была диагностирована острая кишечная инфекция.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 стать 236 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).

В организации, поставлявшей в школу продукты питания, проведены обыски. При осмотре территории образовательного учреждения были обнаружены признаки попыток уничтожить просроченную продукцию. Накануне отравления, как выяснилось, в школьной столовой подавали блюда из куриного фарша и омлет.

Как отметил Шептицкий, следователи продолжают собирать сведения, которые помогут установить все обстоятельства случившегося. Уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.