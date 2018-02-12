Среди погибших пассажиров Ан-148 оказалась жительница Прикамья

Среди 65 погибших пассажиров авиарейса Москва - Орск - жительница Чусовского района (Пермский край) Ольга Цигичко 1976 года рождения. Эту информацию "РГ" подтвердили в региональном министерстве социального развития.

В настоящее время решается вопрос о помощи семье погибшей в авиакатастрофе.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился 11 февраля на пути между Москвой и Орском (Оренбургская область), недалеко от деревни Степановское. В авиакатастрофе погибли шесть членов экипажа и 65 пассажиров.

Обстоятельства происшествия выясняются, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение Правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".