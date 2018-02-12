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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове пройдет митинг памяти жертв крушения Ан-148

Текст: Ольга Дмитренко

В аэропорту Саратова 12 февраля в 15.00 мск пройдет митинг памяти жертв крушения Ан-148, следовавшего из Москвы в Орск.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
"Саратовские авиалинии" приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148

Об этом в Facebook сообщает авиакомпания "Саратовские авиалинии", которая эксплуатировала самолет,.

Ожидается, что на митинг придут коллеги, друзья, члены семей погибших членов экипажа, представители общественных организаций.

Собравшиеся почтут память жертв страшной катастрофы минутой молчания и возложат цветы.

В Орске горожане несут цветы к стихийным мемориалам в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148 земляках.

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