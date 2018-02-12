Экс-главе Котласского района Поморья предъявили обвинение во взятках

Бывшей главе Котласского района Архангельской области Светлане Бральниной предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщает пресс-служба СК РФ. В уголовном деле фигурируют два эпизода получения взятки, присвоение чужого имущества и 19 эпизодов мошенничества.

По версии следствия, обвиняемая получила лично и через посредника две взятки (750 тысяч и 880 тысяч рублей) от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием контрактов и договоров.

Она также обвиняется в присвоении денежной премии, которую получил и по требованию главы передал ей сотрудник, находившийся у нее в подчинении.

"РГ" уже писала о проблемах с отоплением в городе Сольвычегодске Котласского района. Тогда Светлана Бральнина утверждала, что все контракты на строительство и оборудование котельных были проведены честно, а обвинения в ее адрес надуманны. Свою вину она до сих пор не признает.

Следствие также утверждает, что бывший глава Котласского района, используя доверительные отношения, служебное положение и авторитет, убеждала граждан, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей деньги в долг.

- Кто-то давал 10 тысяч, кто- то 2,5 миллиона рублей. Всего более пяти миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов Бральнина исполнять не собиралась и деньги потерпевшим в большей части не вернула, - говорит помощник руководителя по связям со СМИ Следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

Примечательно, что, уже находясь под следствием, Светлана Бральнина вышла замуж и сменила фамилию. Теперь в уголовном деле значится имя Светланы Бачурихиной.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом, знакомится с материалами уголовного дела, после чего они будут направлены прокурору для принятия решения в пределах его компетенции. Далее последует судебное разбирательство, которое поставит точку в этом деле.