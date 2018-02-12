Петербургской Капелле подарят шедевр голландских музыкальных мастеров

В зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 12 февраля пройдет торжественная церемония передачи эксклюзивного эксклюзивного музыкального инструмента - маримбы Adams Alpha от фонда "Возрождение традиций" Сергея Ролдугина.

Маримба - родственник ксилофона. Однако, как отмечают в Капелле, пятиоктавная маримба из премиальной серии Alpha - это настоящий "бриллиант в короне" известного голландского производителя профессиональных ударных инструментов Adams. На сегодня она признана одной из лучших концертных маримб в мире.

Дизайн инструмента разработан агентством Kessels Granger Design Works, работающим с производителями элитных автомобилей Ferrari, Alpha Romeo, Aston Martin. Клавиатура изготовлена из отборного гондурасского розового дерева специальной выдержки.

Стоимость маримбы очень высока, поэтому она стала даром благотворительного фонда "Возрождение традиций", в последнее время активно помогающего российским государственным музеям пополнять свои коллекции и развиваться.

Теперь благодаря наличию такого качественного инструмента в Капелле можно будет исполнять произведения современного репертуара Леоша Яначека, Карла Орфа, Пьера Булеза, Эйтора Вила-Лобоса, а также современных японских и латиноамериканских композиторов, часто включающих партию маримбы в свои сочинения.

- Это событие равно по масштабности и значимости появлению органа или нового рояля для концертной организации, - добавили в Капелле.