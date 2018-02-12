Городской суд Горячего Ключа приговорил Егора Гришина к административному аресту по ч.1 ст. 19.3 КоАП за неповиновение сотрудникам полиции. В камере он проведет девять суток и выйдет на свободу только 16 февраля.

Этот инцидент, вызвавший громадный резонанс на Кубани, произошел в расположенной в окрестностях города Горячий Ключ станице Мартанской. После прогулки с друзьями 18-летний Егор Гришин опубликовал на своей страничке в соцсети вызывающие фотографии. На снимках юноша стоит возле кирпичной стены родного храма Архангела Михаила, в пальцах тлеющий окурок, который он гасит о святой лик.

Однако явное желание популярности сыграло с ним злую шутку: в адрес автора тотчас посыпались возмущенные комментарии пользователей. Причем настолько яростные, что Егор поспешил удалить все фото на следующий же день. Но было поздно... Растиражированные в Интернете снимки уже стали достоянием гласности: на них обратили внимание не только члены Екатеринодарской епархии, но и полиция.

И вот городской суд Горячего Ключа арестовал Егора Гришина.

- Проверку проведет и Следственный комитет. Не исключено, что против студента могут возбудить дело по статье 148 за оскорбление чувств верующих, - сообщила "РГ" адвокат Надежда Бартюк.

Односельчане и семья юноши до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. В маленькой станице с тысячью дворов все живут на виду друг у друга. И Егор, по словам соседей, рос спокойным мальчиком, отдавая большую часть времени учебе. Вечера проводил за домашними занятиями или возился в гараже с отцовской техникой. Совсем недавно собрал с нуля тяжелый мотоцикл "Урал", снабдив старые запчасти новыми комплектующими.

- Он с детства всегда любил что-либо делать руками, - говорит Михаил Гришин. - Хорошо рисовал, помогал делать ремонт в доме. Но что сейчас его подтолкнуло к этому поступку, даже затрудняюсь объяснить. Несколько лет он учится в строительно-монтажном техникуме в Краснодаре, особо о своей жизни там не рассказывает, и, возможно, попал в нехорошую компанию.

Местные жители осуждают поступок юноши. К тому же это не первый инцидент с церковной таблицей у входа. Несколько раз ее поджигали неизвестные, и тогда настоятель заказал ее из алюминия.

На снимках юноша стоит с тлеющим окурком в пальцах, который он гасит о святой лик

- Даже у неверующего человека вызовет протест, если на фотокарточке его родственника прожгут лицо, а затем выложат в Интернет. А уж тем более так поступить с ликом Святого, - говорит настоятель храма Святого Архангела Михаила Дмитрий Козмейчук.

- Среди казаков такие вещи строго осуждались, вплоть до того, что провинившегося изгоняли за пределы станицы, - говорит Виктор Шевченко, руководитель краснодарского отделения Союза казачьей молодежи. - С моей точки зрения, это кощунство. Парень хотел прославиться, обратить на себя внимание. И как же его желание популярности напоминает историю с Геростратом, который сжег в родном городе храм Артемиды...

А родители Егора в разговоре с корреспондентом "РГ" считают, что после выхода из-под стражи ему нужно публично покаяться - принести свои извинения кубанской митрополии. Ведь молва о его проступке, увы, вышла далеко за пределы станицы.