Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии

Лефортовский суд Москвы в понедельник санкционировал арест гражданина Украины Константина Давыденко, задержанного 11 февраля в Симферополе по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

"По ходатайству следователя в отношении Давыденко, обвиняемого по статье 276 Уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 апреля", - огласила решение судья.

На видео, предоставленном Центром общественных связей ФСБ РФ, Константин Давыденко признается, что действовал в Крыму по заданию СБУ Украины. Отвечая на вопрос следователя, с какой целью он прибыл в Республику Крым, Давыденко ответил: "Забрать информацию у человека, зовут его Виталий". На второй вопрос, по чьему заданию он прибыл, задержанный ответил: "По заданию СБУ".

Далее на оперативной съемке показано, как задержанного этапировали спецбортом из Симферополя в Москву, после чего его доставили в Лефортовский районный суд для избрания меры пресечения. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе "Лефортово".

По данным ЦОС ФСБ, Давыденко "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России". В ФСБ отметили, что утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. По статье УК о шпионаже, Давыденко грозит от 10 до 20 лет заключения.

Напомним, что в конце ноября прошлого года сотрудники военной контрразведки задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже гражданского служащего Черноморского флота. Предположительно, задержанный выполнял задания украинских спецслужб, которые в свою очередь передавали информацию США. Перед этим 29 сентября 2017 года ФСБ сообщила, что в Симферополе задержали двух граждан России - Анну Сухоносову и военнослужащего Дмитрия Долгополова, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота. В 2016 году ФСБ сообщила о пяти случаях задержания шпионов и групп диверсантов в Крыму.