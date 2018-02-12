Задержанный в Крыму украинский шпион арестован

Лефортовский суд Москвы арестовал задержанного в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, которому инкриминируют шпионаж в пользу СБУ. После задержания он был самолетом этапирован в Москву для продолжения следственных действий.

По сообщению РИА Новости, судья Елена Галиханова удовлетворила ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу на время следствия на два месяца - до 11 апреля. Заседание суда прошло в закрытом режиме, чтобы избежать разглашение сведений, охраняемых государством.

Напомним, в Симферополе задержан Константин Давыденко, который обвиняется в сборе секретной информации, относимой к государственной тайне. По заданию спецслужб Украины он передавал сведения о находящихся в Крыму частях Росгвардии и сотрудниках ФСБ РФ. В отношении подозреваемого завели дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". По этой статье фигуранту грозит срок до 20 лет лишения свободы.