Новости

Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
Главным получателем военной помощи США останется Израиль 12.02.2018
Шарапова вылетела из сетки турнира в Дохе 12.02.2018
В АМПП назвали необходимой эвакуацию при уборке снега 12.02.2018
Путин обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ 12.02.2018
В Кремле рассказали о простуде Владимира Путина 12.02.2018
В Астрахани врач предстанет перед судом за гибель младенца 12.02.2018
Пойманный в Крыму украинский шпион назвал заказчиков 12.02.2018
На Урале СК начал проверку по факту массового заболевания детей 12.02.2018
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши 12.02.2018
Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьева 12.02.2018
Макарова вышла во второй круг турнира в Дохе 12.02.2018
Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash 12.02.2018
В Беларуси начнут сборку электромобилей 12.02.2018
Победители Всероссийских спортивных соревнований получат 4 млн рублей 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 23:02
Рубрика: В мире

Назад в Варшаву

Саакашвили выдворили с территории Украины
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
В понедельник экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и всемирно известный человек без гражданства Михаил Саакашвили был насильно выдворен с территории Украины. Он вернулся в исходную точку своего похода против "барыг" - в уже недружественную киевским властителям Варшаву.

Путь за кордон начался для Саакашвили в ресторане "Сулугуни" в центре украинской столицы, куда в обеденное время на трех микроавтобусах "Фольксваген" приехала группа захвата Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). В отличие от коллег из государственной службы охраны, попытавшихся задержать Саакашвили в минувшую пятницу и остановленных администрацией отеля, в котором проживал известный апатрид, пограничники сразу положили охрану общепита на пол и беспрепятственно вывели что-то кричащего Саакашвили через черный ход. Такие подробности украинским СМИ рассказали соратники лидера партии "Движение новых сил" и администраторы ресторана.

Саакашвили на допросе рассказал СБУ о своем "сильном желании"

В течение примерно часа вся Украина жила догадками - куда увезли самого яркого оппонента действующего президента и что с ним будет дальше. Соратники, со ссылкой на знакомых в спецслужбах, сообщали, что готовится срочная то ли депортация - как нарушителя миграционного режима, то ли экстрадиция в Грузию - как разыскиваемого местной прокуратурой преступника: о таком, наихудшем для Саакашвили варианте на днях недвусмысленно намекал генеральный прокурор Луценко. Активисты и поклонники политика уже готовились блокировать аэропорты Борисполь и Жуляны, но о тщетности их усилий и свершившемся факте депортации объявила пресс-служба ГПСУ: "Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и Национальной полиции привели в исполнение решение компетентного органа о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться, и применили силовую поддержку", - говорится в официальном сообщении.

Страной "предыдущего пребывания" Саакашвили, напомним, была Польша, откуда он, уже лишенный указом Порошенко гражданства Украины, был буквально перенесен через границу своими сторонниками. По прибытии в Польшу Саакашвили пообещал собравшимся журналистам продолжить борьбу и одновременно предостерег от резких движений: "Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. Мы обязательно их победим. То, что они сегодня сделали, это их поражение", - заявил улыбающийся и явно довольный собственным исходом из Украины Саакашвили, не забывший, впрочем, еще раз обозвать Петра Порошенко "дешевкой", "не президентом", и даже "не человеком".

Выдворенный в Польшу Саакашвили выглядел довольным исходом дела

Ранее Окружной административный суд Киева встал на сторону пограничников и отклонил иск Саакашвили к службе в связи с объявлением его лицом без гражданства. Защита тут же подала кассационную жалобу, и теоретически до получения вердикта по ней задерживать Саакашвили никто не имеет права.

Теперь из Польши Саакашвили скорее всего отправится в Нидерладны, которые также рассматривалась в качестве пункта назначения при депортации, поскольку там проживают его жена Сандра Рулофс и двое его сыновей.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин и Трамп переговорили по телефону
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши
Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии
Запуск новой противоракеты попал на видео