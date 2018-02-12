В понедельник экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и всемирно известный человек без гражданства Михаил Саакашвили был насильно выдворен с территории Украины. Он вернулся в исходную точку своего похода против "барыг" - в уже недружественную киевским властителям Варшаву.

Путь за кордон начался для Саакашвили в ресторане "Сулугуни" в центре украинской столицы, куда в обеденное время на трех микроавтобусах "Фольксваген" приехала группа захвата Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). В отличие от коллег из государственной службы охраны, попытавшихся задержать Саакашвили в минувшую пятницу и остановленных администрацией отеля, в котором проживал известный апатрид, пограничники сразу положили охрану общепита на пол и беспрепятственно вывели что-то кричащего Саакашвили через черный ход. Такие подробности украинским СМИ рассказали соратники лидера партии "Движение новых сил" и администраторы ресторана.

В течение примерно часа вся Украина жила догадками - куда увезли самого яркого оппонента действующего президента и что с ним будет дальше. Соратники, со ссылкой на знакомых в спецслужбах, сообщали, что готовится срочная то ли депортация - как нарушителя миграционного режима, то ли экстрадиция в Грузию - как разыскиваемого местной прокуратурой преступника: о таком, наихудшем для Саакашвили варианте на днях недвусмысленно намекал генеральный прокурор Луценко. Активисты и поклонники политика уже готовились блокировать аэропорты Борисполь и Жуляны, но о тщетности их усилий и свершившемся факте депортации объявила пресс-служба ГПСУ: "Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и Национальной полиции привели в исполнение решение компетентного органа о возвращении Саакашвили в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться, и применили силовую поддержку", - говорится в официальном сообщении.

Страной "предыдущего пребывания" Саакашвили, напомним, была Польша, откуда он, уже лишенный указом Порошенко гражданства Украины, был буквально перенесен через границу своими сторонниками. По прибытии в Польшу Саакашвили пообещал собравшимся журналистам продолжить борьбу и одновременно предостерег от резких движений: "Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. Мы обязательно их победим. То, что они сегодня сделали, это их поражение", - заявил улыбающийся и явно довольный собственным исходом из Украины Саакашвили, не забывший, впрочем, еще раз обозвать Петра Порошенко "дешевкой", "не президентом", и даже "не человеком".

Выдворенный в Польшу Саакашвили выглядел довольным исходом дела

Ранее Окружной административный суд Киева встал на сторону пограничников и отклонил иск Саакашвили к службе в связи с объявлением его лицом без гражданства. Защита тут же подала кассационную жалобу, и теоретически до получения вердикта по ней задерживать Саакашвили никто не имеет права.

Теперь из Польши Саакашвили скорее всего отправится в Нидерладны, которые также рассматривалась в качестве пункта назначения при депортации, поскольку там проживают его жена Сандра Рулофс и двое его сыновей.