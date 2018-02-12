12 февраля, понедельник
Матч! Футбол 1
22.55 Чемпионат Англии. "Челси" - "Вест Бромвич". Прямая трансляция.
13 февраля, вторник
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
19.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
22.40. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция
Матч! Футбол 1
22.30. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.
14 февраля, среда
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
22.40. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция.
Матч! Футбол 1
22.30. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.
15 февраля, четверг
Матч ТВ
20.30. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Спартак" (Россия) - "Атлетик" (Испания). Прямая трансляция.
23.00. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Селтик" (Шотландия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.
Матч! Футбол 1
20.50. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Ницца" (Франция) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.
Матч! Футбол 2
18.50. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Астана" (Казахстан) - "Спортинг" (Португалия). Прямая трансляция.
20.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Эстерсунд" (Швеция) - "Арсенал" (Англия). Прямая трансляция.
22.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Наполи" (Италия) - "Лейпциг" (Германия). Прямая трансляция.
Матч! Футбол 3
20.50. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия). Прямая трансляция.
22.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Лион" (Франция) - "Вильярреал" (Испания). Прямая трансляция.
16 февраля, пятница
Матч! Футбол 1
22.55. Кубок Англии. 1/8 финала. "Челси" - "Халл Сити". Прямая трансляция.
Матч! Футбол 2
22.40. Чемпионат Франции. "Монако" - "Дижон". Прямая трансляция.
17 февраля, суббота
Матч! Футбол 1
18.10. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Барселона". Прямая трансляция.
20.25. Кубок Англии. 1/8 финала. "Хаддерсфилд" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.
Матч! Футбол 2
16.55. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Рома". Прямая трансляция.
22.40. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Интер". Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Франции. "ПСЖ" - "Страсбург". Прямая трансляция.
Матч! Футбол 3
17.25. Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Бавария". Прямая трансляция.
20.25 Чемпионат Германии. "Шальке" - "Хоффенхайм". Прямая трансляция.
18 февраля, воскресенье
Матч ТВ
18.10. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Атлетик". Прямая трансляция.
22.40. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Реал". Прямая трансляция.
Матч! Футбол 1
19.00. Кубок Англии. 1/8 финала. "Рочдейл" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.
22.55. Чемпионат Франции. "Марсель" - "Бордо". Прямая трансляция.
Матч! Футбол 2
14.25. Чемпионат Италии. "Торино" - "Ювентус". Прямая трансляция.
16.55. Чемпионат Италии. "Наполи" - СПАЛ. Прямая трансляция.
22.40. Чемпионат Италии. "Милан" - "Сампдория". Прямая трансляция.
Матч! Футбол 3
19.55. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.
Время начала трансляций везде указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.