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В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 13:11
Рубрика: Спорт

Где будем смотреть

Текст: Артур Нанян
Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev
Фото: AP Photo/Ivan Sekretarev

12 февраля, понедельник

Матч! Футбол 1

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
ФИФА утвердила базы команд на ЧМ-2018

22.55 Чемпионат Англии. "Челси" - "Вест Бромвич". Прямая трансляция.

13 февраля, вторник

Матч ТВ, Матч! Футбол 1

19.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.

Матч ТВ, Матч! Футбол 2

22.40. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Ювентус" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция

Матч! Футбол 1

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Защитник "Спартака" Джикия рассказал о восстановлении после травмы

22.30. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Сити" (Англия). Прямая трансляция.

14 февраля, среда

Матч ТВ, Матч! Футбол 2

22.40. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Реал" (Испания) - "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

22.30. Плей-офф Лиги чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.

15 февраля, четверг

Матч ТВ

20.30. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Спартак" (Россия) - "Атлетик" (Испания). Прямая трансляция.

Фото: AP Photo/Alberto Saiz
Дебютный гол Коутиньо вывел "Барселону" в финал Кубка Испании

23.00. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Селтик" (Шотландия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

20.50. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Ницца" (Франция) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.

Матч! Футбол 2

18.50. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Астана" (Казахстан) - "Спортинг" (Португалия). Прямая трансляция.

20.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Эстерсунд" (Швеция) - "Арсенал" (Англия). Прямая трансляция.

22.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Наполи" (Италия) - "Лейпциг" (Германия). Прямая трансляция.

Матч! Футбол 3

20.50. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия). Прямая трансляция.

22.55. Плей-офф Лиги Европы. 1/16 финала. Первый матч. "Лион" (Франция) - "Вильярреал" (Испания). Прямая трансляция.

16 февраля, пятница

Матч! Футбол 1

Фото: РИА Новости
Денис Глушаков: Наши олимпийцы справятся с давлением

22.55. Кубок Англии. 1/8 финала. "Челси" - "Халл Сити". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 2

22.40. Чемпионат Франции. "Монако" - "Дижон". Прямая трансляция.

17 февраля, суббота

Матч! Футбол 1

18.10. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Барселона". Прямая трансляция.

20.25. Кубок Англии. 1/8 финала. "Хаддерсфилд" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 2

16.55. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Рома". Прямая трансляция.

22.40. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Интер". Прямая трансляция.

18.55. Чемпионат Франции. "ПСЖ" - "Страсбург". Прямая трансляция.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Матч! Футбол 3

17.25. Чемпионат Германии. "Вольфсбург" - "Бавария". Прямая трансляция.

20.25 Чемпионат Германии. "Шальке" - "Хоффенхайм". Прямая трансляция.

18 февраля, воскресенье

Матч ТВ

18.10. Чемпионат Испании. "Атлетико" - "Атлетик". Прямая трансляция.

22.40. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Реал". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 1

19.00. Кубок Англии. 1/8 финала. "Рочдейл" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.

22.55. Чемпионат Франции. "Марсель" - "Бордо". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 2

Фото: AP Photo/Alastair Grant
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14.25. Чемпионат Италии. "Торино" - "Ювентус". Прямая трансляция.

16.55. Чемпионат Италии. "Наполи" - СПАЛ. Прямая трансляция.

22.40. Чемпионат Италии.  "Милан" - "Сампдория". Прямая трансляция.

Матч! Футбол 3

19.55. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

Время начала трансляций везде указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

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