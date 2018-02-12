Тест-драйв Nissan Juke: Будут ли покупать некогда хитовый кроссовер

Nissan Juke. Казалось бы, что можно нового сказать об этой уже немолодой и известной всей стране машине, в свое время бившей рекорды продаж? Но японский микро-кроссовер - автомобиль непростой судьбы, который, взобравшись на Олимп, не смог там удержаться и сначала ушел из России из-за кризиса, а затем вернулся. "РГ" на примере рестайлингового Juke 2018 модельного года попыталась понять, есть ли у него шансы снова "взорвать" рынок.

Когда-то давно базовый Nissan Juke стоит 675 тысяч рублей. Вы можете себе такое представить? Вот и я - с трудом. Сегодня нужно крепко постараться, чтобы за эту сумму купить хотя бы Hyundai Solaris. Тот Juke агрегатировался 1,6-литровым бензиновым атмосферником мощностью 94 л. с., 5-ступенчатой "механикой" и был переднеприводным.

Вообще же число сочетаний моторов, типов привода и трансмиссии у Juke было весьма внушительным в докризисные времена. Помимо тщедушного 94-сильного моторчика, в арсенале маленького Nissan имелся также атмосферный двигатель объемом 1,6 литра (117 л. с.) и две "турбовые" вариации мощностью 190 л. с. и 200 л. с. соответственно. Была и 6-ступенчатая "механика", и вариатор, привод мог быть не только передним, но и полным. Топовый полноприводный Juke с 200-сильным мотором стоил чуть более 1,2 миллиона рублей.

Примерно столько же машина с полным "фаршем" стоит и сегодня. Вот только мотор у нее 117-сильный, а привод - передний. Вернувшись в Россию после более чем годичного отсутствия (официально было объявлено о прекращении продаж Nissan Juke в РФ в мае 2016 года), микро-кроссовер от Nissan растерял широкую гамму агрегатов, и теперь бывает только таким: 117-сильным, переднеприводным и с вариатором. "Механики" также нет.

При этом оснащен Juke богато: в топе есть и 4 камеры по периметру автомобиля, обеспечивающие круговой обзор, и мониторинг слепых зон, и спортивные кресла, отделанные кожей, и много еще чего. Огромное внимание в кроссовере уделено внешней составляющей: цветные накладки на центральную консоль, на ручки дверей, на бампера, на зеркала, двухцветные 18-дюймовые колесные диски… Juke все еще стиляга.

Впрочем, спорить о внешности этой машины - дело в высшей степени неблагодарное. Дизайн вышел таким ярким и запоминающимся, что даже сейчас, спустя почти 7 лет после запуска авто в серию, полемика не утихает, а противоборствующие стороны все никак не договорятся. Справедливо лишь одно: облик этой машины не оставляет никого равнодушным. Вы любо любите ее, либо ненавидите.

А вот про ездовые качества особо и не поспоришь. Маленький Nissan прекрасно держит дорогу, азартно проходит повороты и всячески демонстрирует свою "породистость". Подвеска слегка жестковата, как это и бывает у авто с драйверской калибровкой пружин, вот только это все без толку - силенок моторчика с отдачей в 117 л. с. не хватает ни на что, кроме того, чтобы просто ехать. Без эпитетов. Зато расход на уровне 8,5 литра на 100 км в смешанном цикле - реальность, что не может не радовать.

Посадка - удобная, а по верхним граням верхних же фар очень легко определять габариты автомобиля. Головная оптика в богатых комплектациях теперь, кстати, ксеноновая.

Интерьер умеренно стильный, утилитарный. При этом у него есть одна удивительная особенность - прием, которого я не видел больше ни в одной машине. Кнопки управления климат-контролем - "двойные". То есть по нажатию соответствующей клавиши меняют и подсветку, и нанесенные на них надписи, и становятся кнопками управления настройками двигателя, вариатора и педали газа.

Достаточно ли всего этого, чтобы снова покорить российский рынок? Вопрос дискуссионный, учитывая, что Nissan Juke уже не молод. Однако среди кроссоверов нижнего ценового сегмента сейчас просто нет машин с отточенной управляемостью и яркой внешностью. Возможно, эти качества помогут японскому микро-SUV вновь "взорвать" рынок.