В понедельник в ходе совещания с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о реализации пилотного проекта по компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе товаров, приобретенных в России.

Систему tax free будут вводить постепенно. "Пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, - рассказал премьер. - Это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург".

В системе будут участвовать около 500 магазинов. "По сути, это наиболее важные торговые и развлекательные центры в Москве, как вы сказали, Московской области, в Петербурге и в Краснодарском крае", - рассказал первый вице-премьер Игорь Шувалов. За весну в правительстве рассчитывают получить полную информацию о том, как будет работать механизм, чтобы принять решение о его распространении в городах, которым летом предстоит принимать чемпионат мира по футболу. А с 1 октября tax free могут распространить уже на всей территории страны.

Закон о введении tax free вступил в силу c начала этого года. Граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут вернуть 18 процентов НДС с купленных в России товаров. Для этого им нужно в течение одного дня приобрести товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей и оформить на них чеки.

Еще одним постановлением Дмитрий Медведев предписал министерству спорта провести открытые соревнования по отдельным олимпийским и паралимпийским дисциплинам, в которых смогут принять участие спортсмены, не допущенные Международным олимпийским комитетом к соревнованиям в Южной Корее. "Идут Олимпийские игры. Мы болеем за наших спортсменов, которые там находятся в весьма сложных условиях. Но еще больше пострадали те, кого под надуманным предлогом, из-за разнузданной, по сути, политической кампании, развязанной против нашей страны, не пустили на Олимпиаду", - сказал премьер-министр. Соревнования пройдут по таким дисциплинам, как лыжные гонки, биатлон, бобслей и конькобежный спорт. В этих видах российские спортсмены не были допущены до Олимпиады практически в полном составе. Турниры, по словам вице-премьера Виталия Мутко, организуют в разных городах страны, где имеется хорошая материальная база, в частности в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске. "Установлен соответствующий призовой фонд вознаграждения. Оно адекватно вознаграждению Олимпиады", - подчеркнул он.

- Надеюсь это как-то все-таки может компенсировать те проблемы, которые возникли для наших спортсменов, как-то их поддержит в этой ситуации, даст возможность продемонстрировать лучшие качества в ходе подобных соревнований, - заявил Дмитрий Медведев.

Победители этих соревнований получат по 4 миллиона рублей, обладатели "серебра" - 2,5 миллиона, бронзы - 1,7 миллиона.