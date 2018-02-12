Важное для всех автовладельцев решение принял Верховный суд. Он освободил от наказания хозяина машины, на том основании, что в момент нарушения за рулем был другой человек.

За нарушения отвечает водитель. Но собственник машины должен доказать, что не он был за рулем. Фото: PHOTOXPRESS

Примечательно, что практика Верховного суда по таким делам очень богата. И суть всех решений сводится к одному: если доказано, что в момент совершения нарушения за рулем был другой человек, то собственник освобождается от ответственности. И тем не менее хозяев машин продолжают привлекать.

Вот одно из последних дел, рассмотренных Верховным судом. Административная комиссия города Белгорода вынесла постановление о штрафе за неоплату парковки в отношении некоего ФГБУ. Нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме, и штраф был направлен собственнику автомобиля - этому самому ФГБУ. Однако организация с этим не согласилась и обжаловала постановление в райсуде. Защитник организации заявил, что в момент нарушения машина была в пользовании у конкретного водителя. В качестве доказательств он представил приказ о закреплении автомобиля за этим водителем, путевой лист, полис ОСАГО с неограниченным кругом лиц, а также объяснительную самого водителя.

Суд согласился с тем, что в момент нарушения машиной пользовался именно этот водитель. Однако решил, что это не освобождает ФГБУ от ответственности.

Решение поддержали вышестоящие судебные инстанции. Однако с ним не согласился Верховный суд. Он указал, что, в соответствии с частью 2 статьи 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, собственник машины освобождается от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление, зафиксированное автоматическими средствами, будет установлено, что в момент фиксации транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица .

Суд установил, что машиной управляло не ФГБУ, а конкретный человек, но наказал все равно организацию

В соответствии с примечанием к статье 1.5 КоАП он обязан доказывать свою невиновность в этой ситуации. Доказательствами при этом служат доверенность на право управления, полис ОСАГО, договор аренды или лизинга, показания свидетелей или лица, непосредственно управлявшего автомобилем в момент фиксации административного правонарушения. Эти доказательства не имеют заранее установленной силы и должны исследоваться судом.

В данной ситуации суд установил, что машиной управляло не ФГБУ, а конкретный человек, но наказал все равно организацию. В итоге и постановление, и решения нижестоящих судов были отменены, а дело прекращено.

Чуть ранее ВС рассмотрел похожее дело. Гражданку Трушкину Центр автоматизированной фотовидеофиксации административных нарушений ГИБДД по Самарской области оштрафовал за превышение скорости, выявленное средством автоматической фотовидеофиксации нарушений.

Трушкина обжаловала постановление, указав, что за рулем в момент нарушения находился некто Беляев. Доказательствами были полис ОСАГО с вписанным в него Беляевым, а также показания самого Беляева. Но ни ЦАФАП, ни суды не отменили постановление в отношении Трушкиной. Это сделал Верховный суд по тем же основаниям.

И таких дел очень много. Что еще должно произойти, чтобы сотрудники административных инспекций и ЦАФАПов перестали нагружать суды лишней работой? Какого документа мировым и районным судам не хватает, чтобы вспомнить о нормах, прописанных в КоАП?

У нас не прецедентное право. И конкретные дела, конечно, не устанавливают единых требований. Но есть постановления Пленума Верховного Суда от 24 октября 2006 г. N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". В нем в пункте 1.3 даны разъяснения, как и на каких основаниях автовладелец освобождается от ответственности за того парня, который сидел за рулем.