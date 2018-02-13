Людмила Айвар, адвокат

Реформа судов присяжных давно уже назрела: мы обсуждали ее еще лет 10 или 15 назад. Ведь суд присяжных весьма эффективен с точки зрения независимости правосудия. Поэтому я очень поддерживаю проект постановления Верховного суда, по которому этим летом присяжные появятся в районных судах ( об этом пишет "РГ").

На мой взгляд, это значит, у людей появится надежда на беспристрастный судебный подход к их делам и судьбам, потому как наличие судов присяжных даже в незначительном количестве приводит к тому, что число оправдательных приговоров и приговоров, по которым присяжные пришли к мнению о необходимости снисхождения в отношении обвиняемых, становится гораздо больше, чем в коронных судах. Безусловно, появление судов присяжных - это путь к либерализации уголовного наказания. Оно позволит обществу разобраться, насколько лицо виновно в совершении преступления, можно ли к нему применить условное наказание, можно ли его не отправлять в тюрьму.

Очень важно, что присяжные - люди, отобранные не из юридической сферы, они судят на уровне ощущений: по принципу верю - не верю, а не со стороны процесса. Присяжные должны видеть, достаточно ли доказательств представило обвинение или недостаточно, достаточно ли доказательств представила защита, чтобы оправдать человека или нет. И такая система больше похожа на правосудие. А суды сегодня в той форме, в которой они существуют, иногда напоминают судилище. Думаю, расширение судов присяжных должно привести нашу судебную систему в форму независимого, беспристрастного объективного суда, который бы принимал решения только в рамках закона.

Главное, чтобы этих присяжных заседателей заранее не учили быть присяжными. Чтобы это действительно были судьи из народа, не подготовленные заранее. Есть закон, который регламентирует, кто может быть присяжным. Люди, которые имели проблемы с законом, которые работали в правоохранительной системе судьями, прокурорами, адвокатами, были судимы или в семье кто-то был судим, не могут быть присяжными. Кстати, бывает и такой подход, который называется немотивированный отвод, когда прокурор смотрит на присяжного и говорит, например: "Вот он мне не нравится. У него левое ухо выше правого". Тогда присяжный тоже не участвует в суде.

Лично для меня важно, чтобы присяжный был активен. Чтобы он не просто сидел и слушал, а взял блокнот, ручку, задавал вопросы, не смотрел в рот судье и прокурору. В этом случае, когда скамья присяжных начинает жить своей присяжной жизнью, начинаешь понимать, что люди вникают в процесс. Есть вероятность того, что ты этот процесс выиграешь. А когда они приходят и абсолютно безразлично ко всему относятся, очень сложно их мотивировать для того, чтобы они включились в дело и помогли.