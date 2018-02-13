ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы

Московский ЦСКА провел первый официальный матч в этом году. В стартовой игре 1/16 финала Лиги Европы армейцы разошлись миром в Сербии с «Црвеной Звездой» - 0:0.

Этого матча ждали с нетерпением. Особенно в Сербии, поскольку в последний раз "Црвена Звезда" доходила до плей-офф еврокубков аж 26 лет назад. Что интересно - в групповой этап нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Црвена" вышла, переиграв в последнем раунде квалификации "Краснодар".

И все же изначально фаворитом сегодняшней пары считался ЦСКА. У армейцев больше еврокубкового опыта, да и состав сильнее. Команда до последнего тура группового раунда Лиги чемпионов боролась за попадание в плей-офф, но уступила в этой борьбе "Базелю". Но при этом "красно-синие" впервые с 2012 года получили возможность выступить в еврокубках весной. Что уже можно счесть успехом.

Ждали этого матча еще и потому, что он - очень принципиальный. Не секрет: болельщики "Црвены Звезды" очень дружны со спартаковскими. В свою очередь фанаты ЦСКА поддерживают хорошие отношения с главным конкурентом "Црвены" - "Партизаном". Но еще перед сегодняшней встречей торсида "Звезды" ясно дала понять, что никаких проблем у болельщиков ЦСКА не будет.

С первых же минут игра пошла нервная. Обе команды много атаковали, хотя моментов было не так много. Пожалуй, самый явный возник на 39-й минуте, когда "Црвена" едва не открыла счет. Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес ошибся с передачей на Алана Дзагоева, и в итоге вывел Неманью Радоньича один на один с Игорем Акинфеев. К счастью для болельщиков "красно-синих", Акинфеев спас свою команду, отбив удар форварда "Звезды".

Выручал своих партнеров Акинфеев и во второй половине. К примеру, на 50-й минуте Игорь спас ЦСКА после удара в упор Ле Таллека. Что касается "красно-синих", то они явно играли на удержание ничейного счета. И добились своего. Матч закончился 0:0.

Добавим, что ответная встреча в Москве пройдет в следующую среду.