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февраля 2018
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Спорт
13.02.2018 12:17
Текст: Данила Жиляев

ФХР поздравила российских керлингистов с "бронзой" Олимпиады

Российский дуэт керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова минувшей ночью завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр-2018 в дабл-миксте. С этим успехом их поздравила Федерация хоккея России (ФХР).

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Крушельницкий: Мы знали, что можем обыграть любого соперника

"Бронза в керлинге! Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге, - сказано в официальном Twitter ФХР. - В матче за 3-е место наши обыграли пару из Норвегии (8:4). Ура!"

Сегодня начнет выступление и российская хоккейная команда - пока что женская. В 15:10 по московскому времени она выйдет на лед против сборной США. А мужская команда России стартует на Олимпиаде завтра матчем со Словакией.

 