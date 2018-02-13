ФХР поздравила российских керлингистов с "бронзой" Олимпиады

Российский дуэт керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова минувшей ночью завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр-2018 в дабл-миксте. С этим успехом их поздравила Федерация хоккея России (ФХР).

"Бронза в керлинге! Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге, - сказано в официальном Twitter ФХР. - В матче за 3-е место наши обыграли пару из Норвегии (8:4). Ура!"

Сегодня начнет выступление и российская хоккейная команда - пока что женская. В 15:10 по московскому времени она выйдет на лед против сборной США. А мужская команда России стартует на Олимпиаде завтра матчем со Словакией.