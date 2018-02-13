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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

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К таким выводам специалисты пришли после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца. "Фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщили в МАК.

В сообщении также говорится, что во всех остальных полетах (их было 15), которые были зафиксированы на самописце, обогрев ППД включался перед взлетом.

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