Немецкие СМИ сообщили, что Шульц немедленно покидает пост главы СДПГ

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил о том, что немедленно покидает свой пост и предлагает занять его главе фракции социал-демократов в Бундестаге 48-летней Андреа Налес. О таком его решении сообщают немецкие СМИ, и в частности журнал "Шпигель", по итогам заседания президиума СДПГ, посвященного планам партии на ближайшее будущее.

Так, коллективный руководящий орган СДПГ одобрил вынесение кандидатуры Налес в качестве будущего главы политической силы, но до официального утверждения на съезде временно исполняющим обязанности руководителя будет Олаф Шольц - первый бургомистр Гамбурга, которому прочат портфель министра финансов в коалиционном правительстве.

Напомним, по окончанию коалиционных переговоров 7 февраля, закончившихся принципиальным согласием СДПГ войти в коалицию с блоком ХДС/ХСС, Шульц объявил о том, что гарантированно сменит на посту главы МИД Зигмара Габриэля. Уже через два дня он отказался от желанного поста, а вскоре заявил и о возможном уходе с поста председателя СДПГ. Как утверждают немецкие СМИ, Шульц оказался между двух огней. С одной стороны, ему удалось в ходе переговоров с Меркель добиться для членов СДПГ более чем половины ключевых постов в составе будущего федерального правительства. Однако это вызвало возмущение у партнеров по ХДС/ХCC, справедливо указавших, что на последних парламентских выборах СДПГ набрала всего 20% голосов - худший результат партии едва ли не за всю ее более чем полуторавековую историю.

С другой стороны, Шульц весьма непопулярен не только среди социал-демократической молодежи, но и среди старожилов партии, считающих его чужаком и обвиняющих в провале на выборах. Сумма этих факторов, вероятнее всего, заставила Шульца принять принципиальное решение, о котором сегодня сообщают немецкие СМИ.