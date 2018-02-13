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Рубрика: Общество

Опубликовано видео старта ракеты "Союз"

Текст: Антон Валагин

Роскосмос опубликовал видео запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а". Она вывела на околоземную орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-08" с несколькими тоннами топлива, воды, продовольствия, кислорода и научного оборудования.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Названа причина отмены запуска ракеты "Союз-2.1А"

Изначально "Прогресс" должен был отправиться в космос 11 февраля, чтобы впервые в истории испытать короткий, двухвитковый вариант подхода к МКС за 3,5 часа. Однако непосредственно перед стартом прошла команда на выключение двигателей и старт перенесли на 13 февраля. Причиной отмены запуска, по данным РИА Новости, стал сбой в бортовом компьютере ракеты.

Грузовой корабль отделился от третьей ступени, вышел на промежуточную орбиту и направился к станции, сообщили в Роскосмосе. Но теперь его путь к МКС займет двое суток - окно для "быстрого варианта" упущено. Пристыковка "Прогресса" к станции запланирована на 13.43 мск 15 февраля.

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