Подмосковье выплатит по миллиону рублей семьям погибших при крушении Ан-148

Порядок выплат компенсаций в размере одного миллиона рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Раменском районе утвердили на заседании правительства Московской области.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская отметила, что выплаты производятся по поручению губернатора области Андрея Воробьева. "Для получения выплаты семьям погибших необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Мы переведем деньги в те регионы, где проживают родственники погибших, им для получения выплат не нужно специально приезжать в Подмосковье", - подчеркнула Фаевская.