Причиной крушения Ан-148 могло стать обледенение датчиков скорости

Авиационная катастрофа пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных приборов о скорости полета. Такую версию выдвинули специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки одного из бортовых самописцев (параметрического - в нем хранится информация со всех приборов самолета).

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предположить, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении МАК.

Анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиапроисшествием, обогрев всех трех приемников полного давления находился в выключенном состоянии. Тогда как во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте.

По данным МАК, взлет был начат около 11:21. На высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот, а особая ситуация на борту Ан-148 начала развиваться примерно через 2 минуты 30 секунд после взлета воздушного судна на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч. В этот момент самописцы зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости.

Другими словами, данные о скорости самолета, которые поступают к командиру экипажа и второму пилоту, стали различаться. "Стали появляться расхождения в показаниях скорости от модуля воздушных параметров ППД левого летчика и аналогичного резервного модуля", - пояснили в комитете.

Как разъяснили в МАК, через 30 секунд расхождения в показаниях датчиков скорости достигли примерно 30 км/ч, после чего появилась разовая команда экипажу "Приборная - сравни". На высоте около 2000 метров эта команда повторилась снова, причем в этот раз расхождения между показаниями датчиков скорости стали еще больше. После второй команды "Приборная - сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

Показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: один показывал скорость 0 км/ч, другой - 540-560 км/ч. Затем показания скорости последнего стали интенсивно падать (до 200 км/ч и ниже), самолет был переведен в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 км/ч. "За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов", - сообщили в МАК

Столкновение с землей произошло около 11:27:05. В комитете добавили, что с целью определения причин выключенного состояния обогрева трех приемников полного давления комиссией по расследованию запланированы: расшифровка бортового звукового магнитофона для получения информации о действиях экипажа, выполнении технологии работы и реакции на сигнализации, изучение технологии работы экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию. Также будет проведен схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов, выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД.

В Следственном комитете России, расследующем уголовное дело об авиакатастрофе, уже пообещали исследовать представленную МАК версию.

Ранее сообщалось, что следствию предстоит выяснить, проводили ли наземную противообледенительную обработку Ан-148 перед вылетом из Домодедово. Информагентства сообщали, что решение обрабатывать или нет самолет жидкостью принимает сам командир. Более того, зачастую, чтобы сэкономить время и деньги, экипаж отказывается от этой процедуры.

Напомним, в минувшее воскресенье 11 февраля самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 через несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск разбился в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа - 71 человек - погибли.

Во вторник МЧС увеличило зону поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья с 30 до 40 га. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин. "Работы проводятся согласно графику, проведен облет и воздушная разведка района падения самолета, работает беспилотная авиация.

По итогам проведенной авиаразведки штабом было принято решение об увеличении зоны поиска. Ее мы увеличиваем до 40 га", - сказал он.

Решение о продлении поисковых работ на месте катастрофы будет принято на заседании оперативного штаба вечером во вторник, сообщил представитель регионального главка МЧС России.

Ранее сообщалось об обнаружении около 700 обломков воздушного судна и более 1400 фрагментов человеческих тел. Во вторник также были найдены двигатели разбившегося самолета. "Из воронки, образовавшейся при падении самолета, подняты два двигателя. Двумя автомобилями фрагменты самолета отправлены в ЛИИ имени Громова в Жуковский для проведения экспертизы МАК", - заявил начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин.