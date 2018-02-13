В Ярославской области ошибочно объявили радиационную тревогу

В Ярославской области из-за технического сбоя населению сообщили о повышении уровня радиации.

О радиационной опасности жителей региона утром 13 февраля оповестили теле- и радиоканалы. Людей попросили приготовить средства индивидуальной защиты, проверить герметизацию жилых помещений, а также без крайней необходимости их не покидать. Советовали также загерметизировать продукты и запастись водой.

Но ярославцы даже испугаться по-настоящему не успели, как прозвучала команда "отбой".

"Произошел технический сбой программы об оповещении населения о ЧС. В настоящее время радиационный фон в норме, никаких происшествий не зарегистрировано. Главное управление МЧС просит население не беспокоиться", - говорится на областном портале органов государственной власти.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сбой произошел на телерадиовещательной станции. По словам представителя ведомства Михаила Зверева, за техническую составляющую и оповещение населения о ЧС отвечает департамент региональной безопасности.