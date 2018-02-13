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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Десант футуризма

Пермский оперный театр представил в Москве авангардную музыку
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Визит Пермской оперы с Теодором Курентзисом в Москву на "Золотую маску" обернулся недельным штурмом столицы современным искусством. Кроме балета "Золушка" и радикальной оперы Cantos Алексея Сюмака на стихи Эзры Паунда (для солирующей скрипки, хора и ударных) в Большом зале консерватории прозвучала программа музыкального авангарда ХХ - ХХI веков, а в Hyundai motor studio на Новом Арбате состоялась "Лаборатория современного зрителя".
Теодор Курентзис сопровождал каждое сочинение собственной устной преамбулой. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Теодор Курентзис сопровождал каждое сочинение собственной устной преамбулой. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Теодор Курентзис сопровождал каждое сочинение собственной устной преамбулой. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Рискованной по сложности оказалась программа ночного концерта Курентзиса и мusicAeterna в Большом зале консерватории, где подряд звучали российские и московские премьеры авангардных партитур - марианские антифоны для смешанного хора и ударных Salve Regina крымского композитора, живущего в Вене, Алексея Ретинского, Cloud Ground - Концерт для скрипки с оркестром берлинца Сергея Невского и монументальное Coro для 40 голосов и 44 инструментов Лучано Берио. И хотя Курентзис сопровождал каждое сочинение собственной устной преамбулой, погружая публику в тонкие материи духовных энергий и звуковых экспериментов, не вся публика оказалась готова выдержать трехчасовой марафон партитур авангарда. Во втором отделении концерта зал опустел почти вполовину.

Фото: Наталья Разина
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И было бы странным, если бы Курентзис, исполняя эту музыку, не нашел, как он выразился в своих речах, "нитку", которая тянулась бы через все эти партитуры, проступая стежками общих идей.

Суть он почувствовал в негативной, разрушительной энергии современного мира с его звуками милитаризма, не-слышанием пения ангелов, хаосом техногенной цивилизации, подавляющей голос человеческого существа.

В Salve Regina ("Радуйся Царице") Ретинского звучал абсолютно волшебный по звуку григорианский хорал - гимн Богородице, взвивающийся под жесткими ударами перкуссии тревожными "птичьими" перекличками сопрано, раздававшимися с боковых балконов зала.

В Cloud Ground Невского (солистка Елена Ревич, для которой и был написан этот концерт) Курентзис воссоздавал какую-то абсолютно фантасмагорическую картину мира. Здесь "память" культуры (непрерывно повторяющийся барочный граунд) искажалась жесткими накатами перкуссии, резкими "вспышками" в оркестре, жутковатым скрежетом по стеклу, пенопласту, наслаиваясь все новыми и новыми звуковыми пластами и все время возвращаясь назад к старинной барочной формуле.

Свою "антологию" Курентзис завершил амбициозным сочинением Берио Coro, - в исполнении хора и оркестра мusicAeterna. 40 голосов и 44 инструмента звучат не отдельными блоками, а слиты в оркестре: певцы сидят рядом с оркестрантами у пультов. "Ниткой" коллажа из песен разных стран стала бесконечно повторяющаяся строка из Пабло Неруды - "Выходи на улицу, и ты увидишь, что она залита кровью", определившая жесткий звуковой континуум сочинения. У Курентзиса эта грандиозная фреска обрела масштабы универсального мифа.

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