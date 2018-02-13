Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Оренбурге

Состояние пятерых пострадавших в пожаре на улице Салмышской остается тяжелым.

Как сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации Оренбурга, в лечебных учреждениях пострадавших посетил глава города Евгений Арапов.

Напомним, что накануне в результате пожара в одной из квартир девятиэтажки на улице Салмышской, 58/1, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

В Центре детской хирургии рассказали о состоянии двух пациентов - девочек-подростков.

- Поступили они вчера к нам в состоянии клинической смерти, с обширными ожогами дыхательных путей, - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог центра Бекир Чарухов. - В настоящий момент состояние одной из них стабилизировалось. Другая находится в крайне тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное.

Три пострадавших женщины находятся в ожоговом отделении городской клинической больницы №4. По словам завотделением Бориса Голикова, пациентки лежат в реанимации, где применяются экстренные медицинские меры.

- К сожалению, они поступили в крайне тяжелом состоянии, у всех в разной степени поражены органы дыхания, ожоги тела. Все находятся на искусственной вентиляции легких. Делаем все, чтобы спасти пациентов, - сказал Борис Голиков.

Евгений Арапов отметил, что муниципалитет окажет пострадавшим людям всю необходимую помощь.