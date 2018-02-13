В Омске на поиски пропавших школьниц вышли 120 человек

В Омске идут поиски двух десятилетних девочек, о пропаже которых родители сообщили в полицию накануне около 23.00.

Последний раз пропавших видели на горке у детской поликлиники (улица 12 декабря, 106) в вечернее время, между 18 и 19 часами.

Как рассказали "РГ" в УМВД по Омской области, поиски начались незамедлительно и продолжались всю ночь. Были задействованы 60 сотрудников УМВД, а также волонтеры, водители такси и охранники из частных предприятий. Однако результатов пока нет.

Утром по указанию начальника регионального УМВД поисковая группа была увеличена.

Омска полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, позвонить по телефонам 79-20-72, 55-04-04 или 02.

Одна из девочек была одета в синюю куртку с белыми узором внизу, белую шапку с помпоном, розовый шарф, коричневые ботинки, штаны темно-синего цвета с розовой надписью. На вид 10 лет, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые, рост 135 см. Другая - в красную шапку с бантами и стразами, серые сапоги на замках со стразами, серые лосины с полосками, куртку в ромбы голубого цвета. На вид 10 лет, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые, рост 130 см.