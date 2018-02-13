СК завел дело против чиновников дагестанского казначейства

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело в отношении чиновников республиканского управления Федерального казначейства

Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей причинение крупного ущерба. Об этом "РГ" сообщили в СК России.

Как установили следователи, в течение двух лет (2016-й и 2017-й) чиновники управления вопреки своим служебным обязанностям не проверили реестр контрактов на включение в него муниципального контракта между управлением по жилищной политике Махачкалы и ООО "Гранит". В итоге с казенного счета были списаны деньги для приобретения по завышенной цене у строительной организации квартиры в Махачкале для жильцов аварийных домов.

Действия чиновников нарушили интересы государства и причинили бюджету ущерб в размере около 250 миллионов рублей.

Следователям предстоит выявить и установить виновных должностных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее махинации в работе дагестанского казначейства выявила Генпрокуратура.