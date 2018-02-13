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Рубрика: Происшествия

Рубен Есаян: Обледенение - самая серьезная версия катастрофы Ан-148

Текст: Наталия Ячменникова
Межгосударственный авиационный комитет предположил, что причиной авиакатастрофы Ан-148 могло стать расхождение показаний приборов скорости самолета из-за обледенения датчиков.

Вот как прокомментировал это для "РГ" Рубен Есаян, заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ, начальник летно-испытательного центра ГосНИИ ГА:

Фото: mak-iac.org
На самописце разбившегося Ан-148 найдена запись его последнего полета

- Если обогрев всех приемников полного давления находился в выключенном состоянии, могло ли быть обледенение? Взаимосвязано ли это? Конечно. Обогрев приемников должен быть включен, и тогда они правильно работают, показывают точно скорость и все прочее. Если этого нет, они "обледенивают". Отсюда идет искажение показаний скорости.

Обрабатывать или нет обледенительной жидкостью самолет - это не только решение командира. Потому что обработка антиобледенительной жидкостью перед вылетом стоит денег. Авиакомпания платит аэропорту. К сожалению, немало примеров, когда маленькие компании стараются на всем экономить.

Мы выполняли испытательные полеты: наклеивали на переднюю часть крыла специальные наклейки, имитирующие слой обледенения. Характеристики самолета резко менялись в худшую сторону. Так что на ваш вопрос: остается ли обледенение одной из самых серьезных версий катастрофы Ан-148, ответ один - естественно.

Справка "РГ"

Нашумевшие авиакатастрофы из-за обледенения самолета

9 марта 2000 года в аэропорту Шереметьево разбился Як-40 Вологодского авиапредприятия, совершавший рейс в Киев. Погибли 5 членов экипажа и 4 пассажира. В том числе журналист Артем Боровик, а также основатель и президент компании "Нефтяной альянс" Зия Бажаев.

1 июня 2009 года A-330 Air France выполнял рейс по маршруту Рио-де-Жанейро-Париж, но через 3 часа и 45 минут после взлета упал в Атлантический океан. Погибли 228 человек. Фрагменты самолета были обнаружены только спустя два года.

2 апреля 2012 года через 42 секунды после взлета рухнул на землю ATR 72-201 авиакомпании UTair, летевший из Тюмени в Сургут. Погибли 33 человека.

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