СК проверит версию МАК о причинах крушения Ан-148 в Подмосковье

Следственный комитет проверит версию МАК об обледенении Ан-148 перед крушением, сообщили в ведомстве.

"Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве", - отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, Межгосударственного авиационного комитета предположил, что причиной авиакатастрофы могло стать расхождение показаний приборов скорости самолета из-за обледенения датчиков.

Напомним, Ан-148, совершавший рейс Москва - Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек.