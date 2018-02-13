В Минкульте опровергли перенос даты премьеры "Мстителей"

Дата премьеры американского блокбастера "Мстители: Война бесконечности" в российском прокате состоится 11 мая. Именно этот день и был заявлен компанией-прокатчиком и ранее утвержден Министерством культуры РФ.

"Дата премьеры фильма "Мстители: война бесконечности" 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании "Дисней" и Министерства культуры РФ. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет", - цитирует "Интерфакс" заявление замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина в официальном ответе на журналистский запрос.

Ранее о том, что премьера блокбастера пройдет не 3-го, а 11 мая, сообщили в пресс-службе российского отделения The Walt Disney Company. В США картину покажут 4 мая.

Как писала "РГ", "Мстители: Война бесконечности" - это поставленный Энтони и Джо Руссо сиквел картин, вышедших в 2012 и 2015 году, и порядковый девятнадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel.

Роли в фильме играют Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Том Холланд, Джош Бролин, Крис Пратт и другие.