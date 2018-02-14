Россияне впервые в истории взяли олимпийскую медаль по керлингу

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане станет рекордной по количеству комплектов медалей, разыгрываемых на зимних Играх. Теперь их 102 вместо 98 в Сочи-2014, и расширение программы произошло за счет новых видов, никогда раньше на таких соревнованиях не представленных. Добавлено шесть дисциплин, исключены две. "РГ" рассказывает о перспективных дебютантах.

Керлинг.

Смешанные пары

Первые награды у новичков Олимпиад были разыграны в керлинге. И сразу же появился повод для радости у российских болельщиков. Наш дуэт Александр Крушельницкий - Анастасия Брызгалова завоевал здесь "бронзу", попутно получив неформальное звание самой эффектной и стильной пары. Американский журналист сравнил Настю с подругой Джеймса Бонда, а Сашу - с героем фильма "Форсаж". Стройные, красивые - они действительно привлекли внимание не только к себе, но и к своему виду, заставив многих болельщиков повнимательнее присмотреться к новинке.

Вообще эта игра была включена в программу еще в 1998-м в Нагано, и к тому, что люди трут щетками по льду, катая по нему же камни, все давно привыкли. Однако на классической разновидности решили не останавливаться. В любом спорте очевидна тенденция сделать его быстрее, проще и динамичнее. И даже такой древний и респектабельный вид, как керлинг, не мог ей не последовать.

102 комплекта наград разыгрывается в Пхенчхане-2018 - это рекордная цифра для зимних Олимпиад

В правилах дабл-микста отличий довольно много. Во-первых, состав участников - в каждой команде уже не по четыре игрока, а по два, мужчина и женщина. Далее - хронометраж. В обычном керлинге десять отдельных партий или эндов, в каждом из которых команды бросают по восемь камней. У смешанных пар эндов восемь, а камней - по пять. Соответственно, игра проходит быстрее. А дополнительной динамики ей добавляет то, что на площадке уже стоят два камня, один из которых выполняет функции "гарда", то есть закрывает собой "дом", центр игрового поля, куда и пытаются доставить камни. Смотрится это, прямо скажем, здорово и динамично.

На наш вопрос, в чем специфика дабл-микста, Василий Гудин, тренер Крушельницкого и Брызгаловой, отвечает так: "Быстро. Не должно быть ошибок вообще. Надо любым броском как-то менять ситуацию на площадке, это очень важно. Большое отличие в том, что уже стоит позиция. От нее можно играть. Много тактических вариантов - защитный, атакующий".

Настя, в чем основные отличия классического керлинга и смешанных пар?

Анастасия Брызгалова: В классическом керлинге по номерам все функции разделены. А у нас нужно обладать всем арсеналом, потому что нам приходится делать все. К тому же нас только двое, у нас нет скипа, мы не видим щетку.

Вы ведь играли и в классический керлинг. Когда поняли, что вам в паре больше нравится?

Анастасия Брызгалова: Наверное, когда мы с Сашей стали играть вместе, выиграли чемпионат России, поехали на чемпионат мира и там тоже победили. И подумали, что это действительно наше.

Нагрузка при этом на вас больше, чем в обычном керлинге? Нужно ведь бросать камень и тут же тереть лед.

Анастасия Брызгалова: Физически сложно и в классике играть, потому что там больше эндов и больше камней. Но я особой разницы в принципе не замечаю. Здесь сложнее в плане психологии.

Коньки.

Масс-старт

Смотреть на соревнования конькобежцев живьем - удовольствие специфическое. Длинный овал, по которому скользят два человека, но главная интрига заключается даже не в том, кто из них будет первым, а какие секунды они покажут. Следуя все той же тенденции добавить динамики в интересах зрителей, в олимпийскую программу ввели новую дисциплину под названием масс-старт, хорошо знакомый любителям лыж и биатлона.

Итак, в забегах с общего старта, впервые представленных на зимних Играх, будут участвовать по 28 человек у мужчин и у женщин. Побегут все вперемешку, и никакие правила внешней и внутренней дорожки, играющие такую важную роль в индивидуальных видах, здесь действовать не будут. Дистанция приличная - 16 кругов по 400 метров. При этом на четвертом и двенадцатом круге запланировали промежуточные спринтерские финиши, на которых тройке лучших начислят дополнительные баллы: пять очков за первое место, три - за второе и одно - за третье. Но победит все равно тот, кто преодолеет дистанцию первым. Бонусы на финише следующие: 60 баллов за первое место, 40 - за второе и 20 - за третье. В Пхенчхане награды конькобежного масс-старта разыграют под занавес Олимпиады, 24 февраля. И у мужчин, и у женщин будет по два полуфинала, а затем решающий забег.

Сноуборд.

Биг-эйр

Здесь, как и в конькобежном масс-старте, тоже разыгрываются два комплекта наград - у мужчин и женщин.

Биг-эйр - акробатическая дисциплина сноуборда. Спортсмен разгоняется на своей доске, прыгает с трамплина и выполняет в воздухе кульбиты, получая оценку за качество, сложность, динамику и чистоту исполнения.

Биг-эйр включен в олимпийскую программу вместо параллельного слалома.

В Пхенчхане медали в дисциплине биг-эйр будут разыграны уже под занавес главного спортивного форума четырехлетия - 23 и 24 февраля. Успех праздновала австрийка Анна Гассер, остальные места на пьедестале почета заняли представительницы Финляндии и Норвегии.

Горные лыжи.

Командный турнир

Такие турниры проходят по системе плей-офф между смешанными сборными командами.

Мужчины и женщины соревнуются в слаломе и супергиганте. В каждом раунде плей-офф проводится четыре заезда.

Возможные результаты - 4:0, 3:1 или ничья 2:2, но при равном счете считаются дополнительные показатели, то есть общее затраченное время четырех участников.