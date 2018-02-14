В саудовской пустыне найдены уникальные древние изображения

Ученые из Франции и Саудовской Аравии обнаружили в пустыне рельефные изображения верблюдов и других животных, вырезанные в скальных породах в натуральную величину. Об этом сообщает Haaretz.

Находка была сделана в труднодоступном месте в провинции Эль-Джауф на северо-западе Саудовской Аравии. Ее возраст оценен примерно в две тысячи лет. Всего найдено свыше десятка рельефных изображений, вырезанных в скальных породах и заметно поврежденных эрозией. Три из них не были завершены.

Наибольшее внимание ученых привлекли изображения одногорбых верблюдов в натуральную величину. Подобная находка сделана впервые. На скалах также вырезаны козлы, быки и даже обезьяны, которые крайне редко встречаются в таком искусстве.

Исследователям пока не удалось установить, почему изображения были созданы в труднодоступном месте, которое никогда не было населено. Но они предложили несколько объяснений. По их мнению, это могла быть так называемая пограничная метка. Или же это было место для совершения религиозных обрядов.

Однако наиболее вероятной выглядит версия о том, что это было соответствующим образом обозначенное и украшенное место для отдыха караванов. На это указывает близость караванного пути.