Создатель сверхтяжелой ракеты Илон Маск рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы. Об этом пишет Space.com.

Будущий корабль-платформа для посадки космических ракет получит название A Shortfall of Gravitas, что в переводе означает "Дефицит авторитета". Вместе с другим плавучим космодромом он будет служить посадочной площадкой в Атлантическом океане для двух ракет-ускорителей Falcon Heavy.

По мнению Маска, наличие в Атлантике второй плавучей платформы позволит SpaceX более гибко планировать запуски, так как в нынешнем году ожидается довольно много запусков Falcon 9. Один из них должен состояться уже 17 февраля с базы ВВС США Ванденберг.

Согласно плану, многоразовая ракета выведет на орбиту испанский спутник Paz для радиолокационного наблюдения. В космос также отправятся два тестовых спутника Microsat 2a и 2b. SpaceX планирует вывести на орбиту сеть из тысяч таких спутников. К 2027 году они должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

Напомним, 6 февраля с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy. Для испытательного запуска использовался личный автомобиль основателя космической компании SpaseX Илона Маска.

Первый тестовой полет сверхтяжелой ракеты-носителя прошел в штатном режиме, но главный разгонный блок не удалось посадить, и он упал в океан. Затем его потопили американские самолеты.