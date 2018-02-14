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14.02.2018 12:56
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о запрете контактной притравки

Текст: Татьяна Замахина
Закон о запрете жестоких способов подготовки охотничьих собак повторно принят Госдумой. Это уже вторая попытка депутатов запретить контактную притравку на диких животных. Документ в предыдущей редакции, напомним, отклонил Совфед в конце прошлого года. Однако новый текст был доработан вместе с сенаторами, так что в этот раз верхняя палата намерена дать ему "зеленый свет".

Обновленный закон по-прежнему запрещает живодерские методы, однако убирает риски, касающиеся развития охотничьего собаководства. Текст доработала согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации. Параллельно консультации проводились и на площадке партии "Единая Россия".

В итоге получился более качественный текст, считает один из авторов, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев.

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"Очень важно, что мы уточнили, что когда речь идет о запрете контакта при подготовке охотничьих собак, то речь идет не только о тех случаях, когда используются дикие животные, но и вообще когда используются любые животные для этой цели", - сказал он. Кроме того, депутаты исключили неактуальный вопрос о тренировке ловчих птиц, уточнили формулировки.

В результате, по мнению депутата, документ сохранил концепцию, и в результате его вступления в силу будут полностью запрещены контактные притравочные станции.

"И в случае, если используются животные для подготовки собак, то потребуются соответствующие оградительные конструкции, - уточнил Николаев. - Порядок использования этих конструкций, порядок реализации мероприятий по подготовке охотничьих собак должно будет установить правительство РФ".

Согласно обновленному тексту, подготовка и дрессировка охотничьих собак допускаются только в охотничьих угодьях и только такими способами, которые не допускают жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда. При этом притравка собак на животных, находящихся вне воли, допускается только с использованием ограждений. Такие ограждения должны препятствовать причинению физического вреда животному.

Глава комитета добавил, что ни в коем случае не затрагиваются интересы непосредственно охотников, они по-прежнему имеют полное право участвовать в охоте с собаками, а также готовить их "в охотничьих условиях".

По мнению Николаева, работа согласительной комиссии привела к тому, что были исключены все риски для традиционной охоты. А самая главная идея закона сохранилась - четко ограничены все случаи жестокого обращения с животными, когда их использовали для зверской притравки.

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"Я думаю, что мы на этом поставим точку в такой жестокой практике. Уверен, это хороший опыт. Более того, мы договорились с Советом Федерации, что нам необходимо и дальше продолжить работу над совершенствованием законодательства об охоте", - сказал Николаев. Принято решение о создании рабочей группы по совершенствованию законодательства об охоте.

Госдума и Совет Федерации выходят на новый этап взаимодействия, используя механизм принятия спорных законопроектов через согласительные комиссии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, от этого "качество только выиграет, и потом никто не мешает в рамках согласительных комиссий отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона".

"Такие процедуры нужно обязательно использовать в будущем и относиться к ним позитивно", - считает Володин.

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