В Мосгорсуде продолжился процесс по делу начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого во взятке.

В качестве свидетеля суд допросил экс-главу следственного управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко, который также проходит обвиняемым по делу о коррупции в СКР.

По мнению следствия, Максименко получил взятку за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Как заявил бывший следователь Крамаренко, генерал Денис Никандров поручал расследовать дело в отношении криминального авторитета Итальянца в кратчайшие сроки, а также изменить ему меру пресечения. По его словам, после изучения дела он доложил Никандрову о том, что меру пресечения изменить не получится.

- Было указание закончить расследование к 15 июня 2016 года с передачей дела в суд. На оперативном совещании мы докладывали, что месяца и 15 дней - столько было времени для окончания расследования после поступления дела к нам - недостаточно, - рассказал Крамаренко.

По его мнению, следователям просто "кинули дело" и сказали побыстрее закончить, при этом уже в ходе следствия довозились дополнительные материалы.

Также свидетель пояснил, что с Кочуйковым он знаком не был и о том, что тот связан с криминальным миром, не знал.

- Кочуйкова я не знал. СУ по ЦАО - это в основном должностные и экономические преступления. Убийства у нас были редко, в основном на гомосексуальной основе. Поэтому мне что итальянец, что испанец, - сказал Крамаренко, отвечая на вопрос прокурора.

Именно на показаниях Крамаренко основывалось обвинение следствия против Дениса Никандрова

- Мы подготовили справку на имя главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова и изложили в ней все обстоятельства дела. После того, как я вышел из отпуска, дело уже передали в другое подразделение, - рассказал Крамаренко.

Он также сообщил, что знаком с Михаилом Максименко, но никакого отношения к его работе он не имел и, кроме того, не мог повлиять на его карьерный рост.

- Что касается Никандрова, мы с ним не общались, он был моим руководителем, у нас были исключительно рабочие отношения, - добавил свидетель.

Крамаренко являлся главным свидетелем по делу Дениса Никандрова, именно на его показаниях основывалось обвинение. Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство. Следствие по нему уже полностью завершено.

В Мосгорсуде кроме бывшего главы следственного управления Алексея Крамаренко были также допрошены еще три свидетеля обвинения. Это сотрудники столичного управления СК - Игорь Федутинов, Александр Хурцилава и Андрей Бычков. Федутинов рассказал в суде о том, что передача дела о перестрелке на Рочдельской улице в Москве была связана с перераспределением нагрузки между отделами. В свою очередь Хурцилава сообщил о проведенном Крамаренко совещании в рамках этого уголовного дела, на котором он отметил, что "в деле есть фигуранты, которые готовы признать вину, и в их отношении необходимо изменить меру пресечения". Рассмотрев материалы, Хурцилава, по его словам, усмотрел в действиях обвиняемых состав статьи УК РФ "Самоуправство".