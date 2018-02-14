НАТО создаст центр управления кибероперациями

Североатлантический альянс создаст центр управления кибероперациями и два новых командования. Такое решение было принято на заседании министров обороны стран-членов НАТО в среду, 14 февраля.

Как пояснил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, речь идет о новом объединенном командовании по Атлантике, которое позволит упрочить защиту "морских линий коммуникации между Северной Америкой и Европой", а также о вспомогательном командовании по логистике, подкреплению и военной мобильности.

"Мы также создадим новый центр киберопераций при нашей военной штаб-квартире в штабе верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Как ранее писала "РГ", на заседании министров генсек НАТО удивил экспертов своей противоречивостью. Он поприветствовал наращивание военного присутствия США в Европе и тут же уверенно заявил, что таким образом Вашингтон заставит европейцев "делать больше".