Нетаньяху не увидел необходимости в досрочных выборах в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возглавляемая им правящая коалиция стабильна, и планов по проведению внеочередных выборов ни у кого нет. Об этом пишет ТАСС.

Накануне полиция Израиля сообщила, что имеющихся у нее доказательств достаточно для предъявления премьеру обвинений по двум делам - о неправильном оформлении получения подарков, а также возможных попытках повлиять на редакционную политику местного СМИ "Едиот ахронот". "Заверяю: коалиция стабильна, ни у кого нет планов идти на выборы, - подчеркнул в ходе телеобращения Нетаньяху, несмотря на заявления полиции. - Мы продолжим работать ради блага израильских граждан до конца срока".

Выборы в Израиле должны состояться в 2019 году. К этому времени Нетаньяху побьет рекорд по продолжительности нахождения у власти, опередив основателя Государства Израиля Давида Бен-Гуриона.

