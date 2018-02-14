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14.02.2018 11:03
Рубрика: Происшествия

Образцы ДНК взяты у родственников 70 погибших в крушении Ан-148

У родственников 70 погибших в результате крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области взяты образцы ДНК. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

До 19 февраля будут доставлены образцы ДНК родственников погибшего гражданина Швейцарии. По словам представителя штаба, экспертиза ДНК для опознания погибших начнется в ближайшее время.

Трамп предложил Путину помощь в расследовании крушения Ан-148

Катастрофа с участием самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" произошла днем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета лайнера из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров, в том числе трое детей, а также шесть членов экипажа.

Накануне МАК назвал возможную причину крушения лайнера. Трагедия могла произойти из-за неверных данных приборов о скорости полета.

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