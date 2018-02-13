Авиационная катастрофа пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" могла произойти из-за неверных данных приборов о скорости полета. Такую версию выдвинули специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки одного из бортовых самописцев (параметрического - в нем хранится информация со всех приборов самолета).

Причиной того, что на индикаторах пилотов Ан-148, разбившегося 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, были некорректные цифры, стало то, что система обогрева приемников полного давления была выключена. Что и вызвало обледенение датчиков, которые отвечают за показания скорости в полете.

"Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - отмечается в сообщении на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Ан-148 начал взлет из аэропорта Домодедово по маршруту Москва - Орск примерно в 14 часов 21 минуту по московскому времени. На высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот. И еще 2 минуты 30 секунд полет шел в обычном режиме. Потом начала развиваться особая ситуация на борту Ан-148 на высоте около 1300 метров. Скорость самолета по показаниям приборов была 465-470 километров в час. В 14 часов 23 минуты 30 секунд самописцы зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости первого и второго пилотов. И уже через 30 секунд разница в скорости на датчиках была 30 километров в час. Сработала автоматика и на приборной панели появилась разовая команда экипажу "Приборная - сравни". На высоте около двух километров команда повторилась снова. После второй команды "Приборная - сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме. К этому моменту показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: первый показывал нулевую скорость, второй - 540-560 километров в час. Затем показания скорости на втором стали интенсивно снижаться (до 200 километров в час и ниже). Борт приступил к интенсивному снижению с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 километров в час. За 4-5 секунд до столкновения с землей борт начал все больше наклоняться вправо (стал развиваться правый крен). И когда борт упал, примерно в 14 часов 27 минут 5 секунд, то угол его наклона вправо был 25 градусов.

В настоящий момент продолжаются работы со звуковым самописцем. Для восстановления полной картины действий экипажа будут проведены расшифровка переговоров в кабине пилотов, анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов, выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД. В Следственном комитете России, расследующем уголовное дело об авиакатастрофе, уже пообещали исследовать представленную МАК версию.

Ранее сообщалось, что следствию предстоит выяснить, проводили ли наземную противообледенительную обработку Ан-148 перед вылетом из Домодедово. Решение обрабатывать или нет самолет жидкостью принимает командир.

Пока МАК восстанавливает картину событий катастрофы, в которой погиб 71 человек, МЧС продолжает обследовать место падения. Во вторник МЧС увеличило зону поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья с 30 до 40 га. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Обнаружении около 700 обломков судна и более тысячи фрагментов тел. Во вторник также были найдены двигатели Ан-148. "Из воронки, образовавшейся при падении, подняты двигатели и двумя автомобилями отправлены в ЛИИ имени Громова в Жуковский для проведения экспертизы МАК", - заявил Полетыкин.

Комментарий

Рубен Есаян, заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ, начальник летно-испытательного центра ГосНИИ ГА:

- Если обогрев всех приемников полного давления находился в выключенном состоянии, могло ли быть обледенение? Взаимосвязано ли это? Конечно. Обогрев приемников должен быть включен, и тогда они правильно работают, показывают точно скорость и все прочее. Если этого нет, они "обледеневают". Отсюда идет искажение показаний скорости.

Обрабатывать или нет самолет антиобледенительной жидкостью - это не только решение командира. Потому что когда перед вылетом самолет обрабатывают, это стоит денег. Авиакомпания платит аэропорту. Немало примеров, когда маленькие компании стараются на всем экономить.

Мы выполняли испытательные полеты: наклеивали на переднюю часть крыла специальные наклейки, имитирующие слой обледенения. Характеристики самолета резко менялись в худшую сторону. Так что на ваш вопрос "Остается ли обледенение одной из самых серьезных версий катастрофы Ан-148?" - ответ один: естественно.

Нашумевшие авиакатастрофы из-за обледенения самолета

9 марта 2000 года в аэропорту Шереметьево разбился Як-40 "Вологодского авиапредприятия", направлявшийся в Киев. Погибли 5 членов экипажа и 4 пассажира. В том числе журналист Артем Боровик, а также основатель и президент компании "Нефтяной альянс" Зия Бажаев.

1 июня 2009 года A-330 Air France выполнял рейс по маршруту Рио-де-Жанейро - Париж, но через 3 часа и 45 минут после взлета упал в Атлантический океан. Погибли 228 человек. Фрагменты самолета были обнаружены только спустя два года.

2 апреля 2012 года через 42 секунды после взлета рухнул на землю ATR 72-201 авиакомпании UTair, летевший из Тюмени в Сургут. Погибли 33 человека.