На полигоне "Кучино" откроют парк и санную трассу

На полигоне "Кучино", закрытом по распоряжению президента страны летом пошлого года, после рекультивации появится парк с санной трассой, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- Сегодня в это сложно поверить, но через пять лет мы сделаем на месте этого полигона один из лучших парков Подмосковья, где будет вся необходимая инфраструктура для отдыха и хорошая санная трасса для детей и взрослых, - сказал Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Напомним, к рекультивации "Кучино" специалисты намерены приступить в марте этого года, а закончить ее планируется к концу 2019-го. После этого можно будет начинать строительство парка.