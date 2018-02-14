Подмосковье подготовит 500 специалистов для завода Mercedes

Будущие работники завода по производству автомобилей Mercedes, который строится в Подмосковье, в настоящий момент проходят обучение, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

- Автоконцерн Mercedes начал строительство завода в Солнечногорском районе. Мы к этому инвестконтракту шли больше двух лет. И сейчас, пока идет стройка, мы не ждем, сложа руки, запуска конвейерной линии, а активно готовим кадры для предприятия - 500 его будущих работников проходят обучение в колледжах области, - сказал Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

Напомним, завод Mercedes строится в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского района. Первые автомобили Mercedes отечественной сборки должны сойти с конвейера уже в конце 2019 года.